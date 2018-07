São Paulo pega XV para voltar a vencer no Paulista

SÃO PAULO - O empate com o Santos no domingo pode não ter sido bom como resultado, mas pela primeira vez no ano o São Paulo foi consistente e deixou boa impressão. Nesta quarta-feira, contra o XV de Piracicaba, tenta transformar a superioridade em gols e voltar a vencer após quatro partidas.

Além de reencontrar a vitória, bater o rival no Barão de Serra Negra significará o primeiro triunfo fora do Morumbi – até aqui são três derrotas e um empate – e também colocaria o Tricolor com os mesmos 18 pontos do Penapolense na liderança da chave (a equipe do interior fica à frente por ter mais vitórias).

Satisfeitos com o desempenho coletivo, os jogadores utilizam o espírito da partida do fim de semana como parâmetro a ser adotado daqui para frente.

“Se mantivermos a mesma pegada e o mesmo ritmo que apresentamos contra o Santos, a vitória certamente será nossa”, acredita o volante Souza.

Muricy Ramalho apostará na manutenção de praticamente o mesmo time do clássico; a única diferença deve ser a entrada de Luis Ricardo no lugar de Paulo Miranda na lateral direita. Com isso, Paulo Henrique Ganso segue fora da equipe e Pabon será o responsável por armar as jogadas e encostar nos atacantes para finalizar. “Gostei dessa função, porque me senti bem. Já fiz isso em outros clubes, atuei em diversas posições e sempre agradei onde me colocaram”, ponderou o jogador.

O jogo também tem gosto especial para Muricy, que completará 400 partidas à frente do clube. “Minha ideia é ficar aqui até o final do meu contrato, que tem mais dois anos, e quem sabe encerrar a minha carreira.”

XV DE PIRACICABA X SÃO PAULO

Data: Quarta-feira, às 22 horas

Local: Barão de Serra Negra

Árbitro: Norberto Luciano Santos da Silveira

XV DE PIRACICABA: Mateus, Vinicius Bovi, Leonardo Luiz, Pitty e Aelson; Adilson Goiano, Rodrigo, Breitner e Gilsinho; Adilson e Cafu. Técnico: Edson Só.

SÃO PAULO: Rogério Ceni, Luis Ricardo, Rodrigo Caio, Antonio Carlos e Alvaro Pereira; Souza, Maicon, Douglas e Pabon; Osvaldo e Luis Fabiano. Técnico: Muricy Ramalho.