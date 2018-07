São Paulo perde 3 titulares para jogo da seleção sub-20

SÃO PAULO - O São Paulo vai perder três jogadores que vêm sendo titulares no Campeonato Brasileiro para enfrentar o Vasco no próximo dia 15 de setembro. Isso porque Rodrigo Caio, Lucas Evangelista e Ademilson foram convocados para defender a seleção brasileira sub-20 num amistoso contra a "seleção de Santa Catarina" no aniversário do Clube Atlético Carlos Renaux, de Brusque (SC).

A equipe convocada pelo técnico Alexandre Gallo tem que se apresentar no dia 12 de setembro, em Florianópolis. O jogo será dia 14, em Brusque. A seleção brasileira sub-20 não se classificou para o Mundial da categoria e tem seu próximo compromisso oficial apenas em 2015, quando esta geração já terá extrapolado a idade.

Outros clubes também vão perder jogadores importantes no Brasileirão. Casos do Fluminense, que teve o lateral-direito Igor Julião convocado, do Santos (zagueiro Gustavo Henrique), do Grêmio (Matheus Biteco e Yuri Mamute), Cruzeiro (Vinícius Araújo) e Vitória (Euller).

Confira a lista:

Goleiros - Marcos (Fluminense) e Leonardo (Grêmio)

Laterais - Lucas Farias (São Paulo), Euller (Vitória), Igor Julião (Fluminense) e Henrique (Vasco).

Zagueiros - Gustavo Henrique (Santos), Jubal (Santos), Wallace (Cruzeiro) e Leo Pereira (Atlético Paranaense)

Meias - Matheus Biteco (Grêmio), Danilo (Vasco), Jhon Cley (Vasco), Lucas Cândido (Atlético Mineiro), Rodrigo Caio (São Paulo) e Lucas Evangelista (São Paulo).

Atacantes - Vinícius Araújo (Cruzeiro), Otávio (Internacional), Ademilson (São Paulo), Yuri Mamute (Grêmio), Liniker (Goiás) e Alisson (Cruzeiro).