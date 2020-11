São Paulo perde Brenner e Hernanes para jogo com Ceará e deve dar chance a Pablo

O São Paulo não poderá contar com Brenner e Hernanes no duelo contra o Ceará, na próxima quarta-feira, às 19h15, no Castelão. Os dois levaram o terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 com o Vasco, no Morumbi, e serão desfalques na partida que pode colocar o time tricolor na liderança do Brasileirão.

Hernanes é reserva e não tem atuado com tanta frequência. Já Brenner é titular e um dos destaques do São Paulo em 2020. O jovem atacante é o artilheiro da equipe no ano, com 17 gols em 29 jogos, e se tornou um dos símbolos da arrancada do time, que não perde há sete partidas e vinha de seis vitórias seguidas antes de empatar com o Vasco neste domingo.

O técnico Fernando Diniz não quis confirmar quem jogará na vaga de Brenner. É provável que ele escale Pablo, substituto natural do jovem atacante, e que costuma entrar com frequência nas partidas. O treinador apenas disse que confia plenamente em que for escolhido.

"Tenho confiança plena no jogador que for entrar. Vou selecionar e temos que ser positivos com aqueles que vão jogar. O Brenner será bem substituído. Temos jogadores à altura para suprir as ausências. Temos que dar moral para quem vai jogar", afirmou o treinador.

No duelo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão, o São Paulo busca a vitória para se tornar líder do campeonato. A equipe soma 37 pontos e está a dois de Atlético-MG e Flamengo, primeiro e segundo colocados, no momento. O time paulista tem três jogos a menos e, portanto, boas chances de assumir a ponta.