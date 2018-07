São Paulo perde briga com rival do Sul para ter menino bom de bola

SÃO PAULO - O Internacional levou a melhor numa disputa acirrada com São Paulo e clubes europeus e fechou a compra do atacante Bruno Gomes, goleador do Desportivo Brasil e um dos jogadores mais cobiçados da safra de 1996. A facilidade do garoto para fazer gols impressiona, e é o seu cartão de visitas.

Em 2011, foi o artilheiro do Campeonato Paulista Sub-15 (vencido pelo Desportivo Brasil) com 30 gols. No ano seguinte, foi campeão no Sub-17 e marcou 27 gols, o que lhe valeu a artilharia do torneio (foi o primeiro a ser artilheiro das duas categorias em anos seguidos). E em 2013, mesmo com o time caindo nas oitavas de final diante do Red Bull, foi novamente o artilheiro com 28 gols – 11 a mais do que o segundo colocado. Somando todas as competições, de 2011 para cá balançou a rede 130 vezes.

MANCHESTER UNITED

O destino mais provável para Bruno Gomes seria o Manchester United, que tem um convênio com o Desportivo Brasil – clube-empresa que pertence à Traffic e fica em Porto Feliz, no interior de São Paulo. Os garotos que se destacam são mandados para fazer intercâmbio na Inglaterra – treinam com o time Sub-18 e vão a jogos da equipe principal.

Bruno esteve quatro vezes em Manchester, e como o clube inglês não decidia se o contrataria ou não o pai dele, Paulo Roberto Conceição, perdeu a paciência e resolveu que o filho não iria para lá.

Este ano choveram ofertas e sondagens de clubes europeus pelo garoto. Propostas oficiais chegaram de Roma, Udinese, Atlético de Madrid e PSV Eindhoven. Para o Desportivo Brasil seria interessante vendê-lo para a Europa, mas novamente valeu a vontade do pai de Bruno – que chegou à conclusão de que era muito cedo para o filho ir para o exterior.

Aí quem entrou no páreo decidido foi o São Paulo, por indicação de Milton Cruz – auxiliar-técnico do time principal e "olheiro". A negociação foi conduzida pelo gerente executivo de futebol Gustavo Vieira de Oliveira, e até o presidente Juvenal Juvêncio conversou com Bruno. O negócio foi fechado com o Desportivo Brasil na base de R$ 1,1 milhão por 50% dos direitos econômicos do jogador, mas não houve acordo com ele.

DESPEITO

Gustavo diz que, embora o São Paulo o considere um atacante talentoso, desistiu da contratação por achar que a geração de 1996 do clube é muito forte (de fato é, tanto que cinco jogadores estiveram no Mundial Sub-17). "Achamos que não valia a pena promover uma competição que poderia não ser benéfica nem para o Bruno nem para os nossos jogadores. Não chegamos a entrar forte na negociação justamente por confiarmos na nossa base."

A declaração de Gustavo soa como desculpa de mau perdedor, porque o clube tentou tudo para fechar com Bruno Gomes. A proposta para o garoto era de R$ 500 mil de luvas e contrato de cinco anos, com R$ 14 mil de salário no primeiro e aumento de R$ 2 mil a cada temporada. Mas passaram-se os 30 dias de prazo que o Desportivo Brasil deu para o São Paulo se acertar com o atacante – informação passada por Frederico Pena, diretor de futebol da Traffic – e o acordo não saiu.

O Inter entrou por último na parada e levou o jogador. Enquanto o São Paulo negociava com Bruno, André Cury – o mesmo empresário que participou ativamente da ida de Neymar para o Barcelona – procurou o Inter e o convenceu a investir na contratação. O clube gaúcho igualou a proposta do Tricolor para o Desportivo Brasil e fechou com o garoto por R$ 300 mil de luvas e salário inicial de R$ 16 mil. Bruno assinou por cinco anos e será apresentado segunda-feira.

O pai do garoto gostou de ouvir de Cury e do presidente Giovani Luigi que entre 2003 e 2013 o clube valorizou e vendeu 11 atletas de frente para a Europa (Nilmar, Pato, Rafael Sobis, Daniel Carvalho, Giuliano, Walter, Taison, Oscar...) e que Bruno será integrado ao time B, que deve disputar o início do Gaúcho – no São Paulo ele ficaria na base, e outro fato que contrariou a sua família é que o Tricolor queria que ele passasse a ter Juan Figer como procurador.

Acostumado a contratar promessas, desta vez o São Paulo perdeu.

QUEM É ELE

O atacante nasceu em 19 de julho de 1996, mede 1,80 m e pesa 76 quilos. Foi convocado para disputar amistosos e torneios preparatórios com a seleção Sub-17, mas não foi para o Mundial. "Achamos que havia jogadores à frente dele em termos físicos e técnicos", disse o técnico Alexandre Gallo. "Mas é um bom jogador de área, que continuará a ser monitorado e que com certeza vai evoluir muito na carreira."