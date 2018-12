São Paulo perde da Chapecoense e fica fora do G-4; catarinenses evitam queda

O São Paulo encerrou a sua participação no Campeonato Brasileiro com derrota para a Chapecoense neste domingo. Na Arena Condá, em Chapecó (SC), o time perdeu por 1 a 0 e terminou a competição com 63 pontos, na quinta colocação. Já a equipe catarinense garantiu a sua permanência na Série A sem depender de outros resultados - somou 44 pontos e ficou na 14.ª posição.

Mesmo se conseguisse a vitória sobre a Chapecoense, o São Paulo não entraria no G-4 do Brasileirão, que garantiria à equipe vaga direta na Copa Libertadores de 2019, sem disputar a fase preliminar. Isso porque o Grêmio venceu o Corinthians por 1 a 0, em Porto Alegre, e assegurou a quarta colocação, com 66 pontos.

O São Paulo termina a temporada em baixa. O time, que chegou a liderar o Brasileirão, caiu muito de produção no segundo turno e encerra mais um ano sem títulos. Desde 2012, quando conquistou a Copa Sul-Americana, não é campeão.

Assim como já havia ocorrido no empate sem gols contra o Sport na última rodada, o São Paulo não fez uma boa partida neste domingo. No primeiro tempo, Nenê teve duas oportunidades de abrir o placar, aos 19 e aos 24 minutos, mas falhou na finalização. O time tinha muito dificuldade para criar as jogadas de ataque e utilizava pouco as laterais do campo. A melhor chance foi da Chapecoense com Wellington Paulista, que acertou a trave.

Na etapa final, a Chapecoense melhorou e chegou ao gol aos 22 minutos. Canteros cruzou pela direita e Leandro Pereira, no meio da defesa, cabeceou para o fundo da rede. O lance, no entanto, foi irregular. Canteros estava voltando de posição de impedimento e Wellington Paulista, que participou da jogada, também estava em posição irregular.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 1 x 0 SÃO PAULO

CHAPECOENSE - Jandrei; Eduardo, Douglas, Fabrício Bruno e Bruno Pacheco; Amaral, Márcio Araújo, Canteros (Elicarlos) e Diego Torres (Bruno Silva); Wellington Paulista e Leandro Pereira (Osman). Técnico: Claudinei Oliveira.

SÃO PAULO - Jean; Araruna, Arboleda, Bruno Alves e Edimar (Shaylon); Hudson, Liziero, Helinho e Nenê (Igor Gomes); Everton e Diego Souza (Brenner). Técnico: André Jardine.

GOL - Leandro Pereira, aos 22 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Arboleda, Jean e Everton (São Paulo).

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).