São Paulo perde de virada para o Botafogo pelo Brasileirão

Aquele São Paulo lento e pragmático que o torcedor tricolor tanto reclama voltou neste domingo na derrota, de virada, por 2 a 1 para o Botafogo, no Morumbi, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Botafogo soma quatro pontos e se mantém na disputa pelas primeiras colocações, já o São Paulo continua com apenas um. A pontuação, no entanto, é um problema secundário neste momento, já que o foco é a segunda partida das quartas da Libertadores diante do Cruzeiro, na quarta-feira, no Morumbi.

Pensando em tal jogo, o técnico Ricardo Gomes optou por escalar um time misto, dando nova chance para o atacante Washington que perdeu a posição de titular com a chegada de Fernandão. O jogador errou demais e saiu de campo no segundo tempo sob vaias da torcida.

A derrota em casa, no entanto, não parecia que aconteceria. O time misto do São Paulo abriu o placar logo aos oito minutos com o gol do meia Léo Lima, que desviou levemente de cabeça após bom cruzamento de Jorge Wagner.

A vantagem deixou o São Paulo displicente, sem vontade de atacar e com dificuldade para segurar a bola no ataque. O Botafogo, com seu futebol prático, tomou controle do restante do primeiro tempo. Aos 14, o zagueiro Antônio Carlos chegou a empatar o jogo após boa cabeçada, mas o árbitro invalidou o lance, alegando falta. A equipe carioca não se incomodou com a marcação e, aos 27, tratou de empatar a partida justamente com Antônio Carlos, após boa cobrança de falta de Lúcio Flávio.

Claramente com a cabeça na Libertadores, o técnico Ricardo Gomes optou por manter o time para o começo do segundo tempo. A equipe continuou lenta, facilitando o jogo de posse de bola do Botafogo, contente com o resultado de empate. Ao ver que o jogo continuava ruim, o técnico tricolor colocou os rápidos Fernandinho e Cicinho nas vagas de Washington e Wellington.

São Paulo 1 Rogério Ceni; Wellington (Cicinho ), Alex Silva, Renato Silva e Jorge Wagner; Jean, Richarlyson, Cléber Santana e Léo Lima; Marcelinho Paraíba (Marlos) e Washington (Fernandinho) Técnico: Ricardo Gomes Botafogo 2 Jefferson; Fábio Ferreira, Antônio Carlos e Fahel; Alessandro (Marcelo Cordeiro), Leandro Guerreiro, Sandro Silva (Edno), Lúcio Flávio (Renato Cajá) e Somália; Caio e Herrera Técnico: Joel Santana Gols: Léo Lima, aos 7; Antônio Carlos, aos 27 minutos do primeiro tempo; e Renato Cajá, aos 42 minutos do segundo tempo Árbitro: Sandro Meira Ricci (DF) Renda: Não disponível Público: Não disponível Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

As modificações não surtiram efeito algum. A partida continuou lenta, sem grandes chances de gol, a não ser um chute de fora da área do meia Renato, aos 37, exigindo boa defesa do goleiro Rogério Ceni. O goleiro são-paulino, no entanto, não evitaria o gol da virada botafoguense aos 42, com o meia Renato Cajá (ex-Ponte Preta e Grêmio), que concluiu com facilidade após a tabela com Herrera.

Agora, o São Paulo se prepara para enfrentar o Cruzeiro na decisão pela vaga às semifinais da Copa Libertadores. Com a vantagem de 2 a 0 no primeiro jogo, no Mineirão, o time entra em campo nesta quarta, às 21h50, no Morumbi. Já o Botafogo volta a jogar somente no próximo sábado, às 16 horas, contra o Goiás, no Engenhão.

NOTAS

O Botafogo não vencia o São Paulo no Morumbi há nove jogos. O última vitória havia sido em 95, justamente o ano do título brasileiro do time carioca +++ Autor do primeiro gol, Léo Lima é o alvo do Goiás pela troca do atacante Fernandão; o meia não quer voltar para o time de Goiânia +++ Alex Silva comemorou seu 100.º jogo pelo São Paulo.