São Paulo perde do Vasco e desperdiça chance de entrar no G-4 do Brasileirão

O São Paulo entrou em campo ciente de que Inter e Grêmio perderam na rodada, mas não conseguiu fazer sua parte e permaneceu na quinta posição no Campeonato Brasileiro, fora do G-4. Sorte do Vasco, que venceu por 2 a 0 e respirou um pouco mais aliviado no torneio. O time carioca chegou aos 42 pontos, mas ainda corre riscos.

O Vasco entrou em campo disposto a afastar um pouco a ameaça de rebaixamento. Empurrado pela torcida, lutava por cada bola e se desdobrava em campo para atacar e não dar espaços aos visitantes. No banco, Fernando Miranda representava o técnico Alberto Valentim, suspenso por causa da expulsão contra o Corinthians.

Até que aos 17 minutos o São Paulo bobeou na defesa e deu de presente o gol para o Vasco. Ao tentar sair jogando em seu campo, o volante Jucilei passou para a entrada da área e Andrey roubou a bola. O meia vascaíno arriscou o chute, Jean não alcançou e a bola morreu no fundo do gol, levando a torcida ao delírio.

Em desvantagem, o São Paulo tentou recuperar terreno, mas errava muito. Os jogadores não conseguiam criar jogadas no ataque e o time ainda cometia faltas duras que culminaram em cartões amarelos. Foi assim que Hudson, Bruno Peres e Rodrigo Caio foram punidos pela arbitragem. Na frente, Helinho e Everton tentavam movimentações pelos lados, mas eram bem marcados.

Na volta do intervalo, o Vasco recuou um pouco e o São Paulo tentou aproveitar. Pressionou mais, teve posse de bola, mas ainda não conseguia concluir com perfeição. Reinaldo teve uma chance logo de cara, aproveitando um rebote da defesa, e chutou com perigo, assustando o goleiro Fernando Miguel.

Os dois técnicos mexeram no time, e o São Paulo manteve a superioridade no segundo tempo, mas não conseguiu transformar isso em oportunidades. Em uma cobrança de falta, Nenê mandou com perigo. No final, Rodrigo Caio teve ótima chance, cabeceou forte, mas Fernando Miguel salvou. Nos acréscimos, Pikachu fez o segundo e garantiu uma importante vitória para o Vasco, que subiu na tabela e deixou o tricolor paulista fora do G-4.

FICHA TÉCNICA:

VASCO 2 x 0 SÃO PAULO

VASCO: Fernando Miguel; Luiz Gustavo, Werley (Henriquez), Leandro Castan e Henrique; Desábato (Willian Maranhão), Andrey e Thiago Galhardo; Pikachu, Maxi López e Kelvin (Caio Monteiro). Técnico: Alberto Valentim.

SÃO PAULO: Jean; Bruno Peres, Arboleda, Rodrigo Caio e Reinaldo; Jucilei, Hudson (Shaylon), Helinho (Antony), Nenê e Everton; Tréllez (Pedro Bortoluzo). Técnico: André Jardine.

Gols: Andrey, aos 17 minutos do 1º tempo; Yago Pikachu, aos 49 minutos do 2º tempo.

Juiz: Anderson Daronco (RS).

Cartões amarelos: Desábato, Luiz Gustavo, Hudson, Rodrigo Caio, Bruno Peres e Antony.

Público: 14.426 pagantes.

Renda: R$ 354.345,00.

Local: São Januário, no Rio.