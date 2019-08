São Paulo perde dupla suspensa e não deve ter Pato contra o Athletico-PR

O São Paulo terá o desfalque do zagueiro Bruno Alves e do meia-atacante Everton para a partida contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira, na Arena da Baixada, em duelo adiado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A dupla recebeu o terceiro cartão amarelo durante a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará. Arboleda volta após cumprir suspensão.

O ténico Cuca também não deverá ter à disposição o atacante Alexandre Pato, que foi desfalque diante do Ceará por causa de uma pancada sofrida na coxa esquerda. A ideia é preparar o jogador para o confronto com o Vasco, no domingo, em São Januário.

"O Pato teve um problema, não treinou os últimos dias, vamos ver se a gente tem uma melhor condição dele. Acho pouco provável, o mais correto é prepará-lo melhor para o fim de semana", afirmou Cuca. O treinador também aguardará a condição física de Daniel Alves e Juanfran, que estrearam neste domingo. Como os jogadores não atuavam havia um longo período, Cuca acredita que eles sentirão dores musculares na reapresentação do elenco nesta segunda-feira.

Daniel Alves não disputava uma partida desde o dia 7 de julho, quando a seleção brasileira venceu o Peru na final da Copa América. Juanfran não atuava desde 18 de maio, pelo Atlético de Madrid. Uma provável escalação do São Paulo para enfrentar o Athletico-PR tem: Tiago Volpi, Juanfran (Igor Vinícius), Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Luan (Helinho), Tchê Tchê e Liziero; Daniel Alves, Antony e Raniel.