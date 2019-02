São Paulo perde Jucilei e Liziero para jogo contra o São Bento

O São Paulo não poderá contar com os volantes Jucilei e Liziero na partida deste domingo, contra o São Bento, às 17h, no Pacaembu, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Os dois se machucaram durante a derrota para o Guarani, na quinta, e não têm prazo para ficar à disposição da comissão técnica.

Ambos sofreram traumas. Jucilei levou uma solada no pé direito de Thiago Ribeiro ainda no primeiro tempo, e precisou ser substituído por Hudson. Já Liziero machucou o tornozelo direito aos 30 da etapa final, em lance com Fernando Viana. Como o técnico André Jardine já havia promovido as três substituições permitidas, o São Paulo teve de jogar o restante do confronto com um homem a menos.

O caso de Liziero é o mais preocupante. É improvável que ele se recupere a tempo da viagem para a Argentina, na semana que vem, onde o time enfrentará o Talleres pela Libertadores. Jucilei tem chances de jogar, mas será observado nos próximos dias.

Os meio-campistas seguirão a programação do departamento médico e realizarão a fisioterapia em período integral (manhã e tarde) até reunirem condições de jogo novamente. As opções para substituir a dupla são Hudson, Araruna e Willian Farias. Luan, outro volante do elenco, está servindo a seleção brasileira sub-2o no Sul-Americano da categoria, no Chile.

Como se não bastassem os problemas de lesão, os maus resultados já preocupam internamente. Nesta sexta, a diretoria convocou uma reunião com jogadores e comissão técnica para fazer um alerta. Ouça no link abaixo!