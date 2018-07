São Paulo perde para América-MG e mantém jejum de sequência positiva na temporada

O São Paulo lutou até o fim, mas acabou perdendo para o América-MG por 1 a 0, em Belo Horizonte, e mais uma vez na temporada não conseguiu alcançar sua terceira vitória seguida. O resultado evidencia a irregularidade do time no ano e frustra o torcedor que achava que o time poderia chegar no G-6 do Brasileirão. O resultado deixou o time na 12ª posição, com 42 pontos. Já o América-MG está em 19º lugar, com 27 pontos.

A derrota foi a primeira do tricolor na história do confronto e a primeira de David Neres na equipe. Em sua terceira partida como profissional, ele vinha de duas vitórias. Mas no estádio Independência, teve uma atuação ruim e desperdiçou três boas chances que teve para marcar. Em todas o goleiro João Ricardo levou a melhor. Agora, o time já volta suas fichas para o clássico com o Corinthians, no sábado.

Mesmo fora de casa, o São Paulo começou pressionando, embalado por duas vitórias no campeonato, ainda mais porque enfrentava um dos times com pior campanha no torneio. E logo de cara o goleiro João Ricardo fez a diferença, salvando chutes de Chavez e David Neres, evitando o gol dos visitantes.

O domínio era nítido, com alta porcentagem de posse de bola, mas aos poucos o América-MG foi crescendo na partida. E quando o São Paulo menos esperava, os mineiros fizeram o gol: Wesley tentou uma jogada pela ponta no ataque, mas perdeu a bola, que foi lançada rapidamente para Michael. O atacante ganhou de Maicon na corrida e antes da chegada de Rodrigo Caio, chutou forte, surpreendendo Denis.

A partir daí, o São Paulo sentiu o golpe e já não conseguia mais articular boas jogadas. Errava muitos passes no meio e faltava alguém para participar mais ativamente da criação das jogadas. Teve até uma grande chance com David Neres, mas o garoto cabeceou para fora, desperdiçando a oportunidade de empatar o duelo.

Na etapa final, o América-MG ficou acuado, se defendendo como podia. Já não tinha muito interesse em atacar e preferiu ficar compactado na defesa, evitando riscos desnecessários. Mas o São Paulo não conseguia furar o bloqueio e pouco incomodava o gol do time mineiro. E quando fazia isso, o goleiro João Ricardo mostrava-se atento.

Belo lançamento de Danilo, Maicon não cortou e Michael marcou com a contribuição de Denis. América 1-0 São Paulo pic.twitter.com/azkxnKWvZt — Plantão do Futebol (@PlantaoFutebol2) 31 de outubro de 2016

Chavez ate teve uma boa chance, em um cruzamento de Mena pela esquerda, mas mandou para fora. David Neres também teve grande oportunidade, em posição irregular, mas o goleiro do América-MG defendeu novamente. E se com a bola no chão não dava, as jogadas de perigo surgiam pelo alto, na bola parada, principalmente com Rodrigo Caio. Só que o zagueiro não acertou a mira e viu sua equipe ser derrotada em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 x 0 SÃO PAULO

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Christian, Éder Lima, Messias (Maktom) e Ernandes; Juninho, Leandro Guerreiro, Tony, Matheusinho (Renato Bruno) e Danilo Barcellos; Michael (Claudinei). Técnico: Enderson Moreira.

SÃO PAULO - Denis; Wesley, Maicon, Rodrigo Caio e Mena; Thiago Mendes, João Schmidt e Cueva; David Neres, Chavez (Luiz Araújo) e Kelvin (Pedro). Técnico: Ricardo Gomes.

Gol: Michael, aos 26 minutos do 1º tempo.

Juiz: João Batista de Arruda (RJ).

Cartão amarelo: Mena.

Público: 5.014 pagantes.

Renda: R$ 58.495,00.

Local: Independência, em Belo Horizonte (MG).