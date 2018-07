São Paulo perde para Mogi Mirim por 1 a 0 e pega Penapolense no Paulistão

MOGI MIRIM - O Mogi Mirim terminou com vitória sobre o líder a sua excelente campanha neste primeira fase do Campeonato Paulista. Jogando em casa, no Estádio Romildo Ferreira, o time bateu um desmotivado São Paulo por 1 a 0, neste domingo, e assegurou a vice-liderança deste estágio da competição, com 39 pontos, dois atrás dos são-paulinos.

Desta forma, a equipe enfrentará o Botafogo, em casa, pelas quartas de final. Rival da luta por uma vaga na semifinal, o time de Ribeirão Preto fechou a primeira fase no sétimo lugar ao ser goleado por 4 a 1 pelo XV de Piracicaba neste domingo. O São Paulo, por sua vez, já entrou em campo com a liderança assegurada e apenas ficou esperando pela definição do seu adversário nas quartas de final. E será o Penapolense, que ficou com o oitavo lugar da tabela mesmo caindo por 2 a 1 diante do Santos, na Vila Belmiro.

As datas e locais dos confrontos das quartas de final serão anunciados pela Federação Paulista de Futebol nesta segunda-feira. Eles acontecerão nos dias 28 e 29.

O JOGO

Sem nenhum objetivo a buscar na rodada final da fase inicial do Paulistão, o São Paulo pretendia usar o jogo deste domingo para testar garotos e dar ritmo a outros jogadores, como é o caso de Luis Fabiano. Poucas horas antes do confronto, porém, o jogador foi vetado pelo departamento médico por causa de um incomodo na coxa esquerda. Um exame de ressonância magnética detectou uma pequena contratura, que acabou inviabilizando a presença em campo do atleta, que vinha cumprindo suspensão em partidas da Copa Libertadores.

Já para o Mogi, o jogo valia muito e por isso a equipe tratou de tentar ir para cima do apático São Paulo. O primeiro susto tomado por Denis ocorreu aos 9 minutos, quando João Paulo cobrou escanteio com veneno e obrigou Denis a espalmar a bola que entraria em seu ângulo esquerdo.

Em dois lances, aos 23 e aos 31, Roger começou a aparecer com destaque e dar trabalho. Primeiro cruzou para Henrique subir sozinho e cabecear com perigo para fora. Depois disso, o atacante se enrolou com a bola e finalizou para a defesa abafar a chance clara de gol.

Entretanto, foi por meio de uma lambança da zaga são-paulina que acabou saindo o gol do Mogi Mirim. Denis, Rhodolfo e Fabrício resolveram trocar passes na frente da grande área, e o volante vacilou ao tocar errado para o zagueiro, que viu Roger se antecipar, invadir a área e, na cara do gol, chutar no canto direito baixo do goleiro.

Na etapa final, com a vantagem no placar, o Mogi seguiu melhor e o São Paulo continuava exibindo uma atuação sofrível. Ney Franco ainda promoveu as entradas de Henrique Miranda, Douglas e do garoto Adelinho, sacando respectivamente Cortez, Fabrício e Cañete, mas em nada as modificações surtiram efeito.

E o setor ofensivo das duas equipes continuou pouco inspirado, com raros lances de gol criados por ambas as partes. E, no final, o resultado de 1 a 0 acabou fazendo justiça ao maior empenho e melhor atuação da equipe da casa.

MOGI MIRIM 1 X 0 SÃO PAULO

MOGI MIRIM - Daniel; Caramelo, Tiago Alves, Lucas Fonseca e João Paulo; Magal, Val, Wagner (Juninho) e Roni; Roger (Carlos Alberto) e Henrique (Wagninho). Técnico: Dado Cavalcanti.

SÃO PAULO - Denis; Lucas Farias, Rhodolfo, Edson Silva e Cortez (Henrique Miranda); Fabrício (Douglas), Rodrigo Caio, João Schmidt e Cañete (Adelino); Wallyson e Ademilson. Técnico: Ney Franco.

GOL - Roger, aos 40 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Braghetto.

CARTÕES AMARELOS - Rodholfo (São Paulo).

RENDA E PÚBLICO - Indisponíveis.

LOCAL - Estádio Romildo Ferreira, em Mogi Mirim (SP).