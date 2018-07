São Paulo perde para o Bahia e termina o primeiro turno na zona de rebaixamento

O São Paulo perdeu para o Bahia por 2 a 1 na Arena Fonte Nova, neste domingo, e terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento. Em confronto direto para se distanciar das últimas posições, os times fizeram um primeiro tempo equilibrado e, na segunda metade do jogo, o São Paulo tentou pressionar, mas o placar já estava definido. O clube paulista teve um pênalti não marcado pelo árbitro João Batista de Arruda.

Com gols de Régis e Mendoza, o Bahia ainda encerrou um jejum de quase dois meses sem vitórias em casa pelo torneio. Hernanes descontou para o time de tricolor de pênalti. No primeiro tempo, Cueva recebeu seu terceiro cartão amarelo e desfalcará o São Paulo na primeira rodada do segundo turno do torneio, contra o Cruzeiro no próximo domingo, no Morumbi.

Com dores nas costas, o lateral Bruno foi desfalque de última hora no São Paulo. Júnior Tavares, recuperado de um edema muscular e fora dos dois últimos jogos do São Paulo, voltou a campo, substituindo Edimar no segundo tempo.

Com o resultado, o São Paulo termina o primeiro turno do Brasileirão com 19 pontos na 17ª posição. O time ainda pode ser ultrapassado pelo Avaí, que tem 17 pontos e joga contra o Santos às 19h. A vitória deixa o Bahia na 13ª posição com 23 pontos.

O JOGO

O confronto pelos três pontos que poderiam deixar Bahia ou São Paulo fora da zona de rebaixamento ao final do primeiro turno do Brasileirão começou morno. Muitos passes errados e poucas oportunidades de gol marcaram os primeiros 40 minutos de jogo.

As primeiras chances reais de gol aconteceram apenas depois de mais de 30 minutos de jogo. Aos 31, Pratto roubou a bola no setor ofensivo e passou para Cueva, na entrada da área, que chutou à esquerda do gol de Jean. No minuto seguinte, o peruano voltou a chutar da entrada da área, desta vez mais alto, mas parou nas mãos do goleiro do Bahia.

O jogo ganhou fôlego somente nos cinco minutos finais da primeira etapa. Aos 40, Régis, ex-São Paulo, aproveitou cruzamento de Rodrigão na pequena área e abriu o placar para o Bahia. Quatro minutos depois, Mendoza recebeu de Régis frente a frente com Renan Ribeiro e, de primeira, ampliou a vantagem para o time da casa.

Nos acréscimos, Jean derrubou Lucas Pratto dentro na área e recebeu cartão amarelo. O árbitro marcou pênalti e Hernanes pediu para bater. Na cobrança, o meia descontou para o São Paulo após chute rasteiro, à direita do goleiro, que pulou para o lado errado.

O São Paulo voltou para o segundo tempo dominando o jogo, mas conseguiu criar poucas oportunidades. Aos 23 minutos, depois de cobrança de falta de Hernanes, Éder Militão foi puxado pela camisa por Edson dentro da área e e o árbitro não viu. O time paulista apostou nos cruzamentos, mas encarou um Bahia fechado no setor defensivo.

Nos acréscimos do segundo tempo, o Bahia ainda teve um gol anulado por impedimento de Allione.

Ficha técnica

Bahia 2 X 1 São Paulo

Bahia: Jean; Eduardo, Lucas Fonseca, Tiago e Armero (Juninho Capixaba); Edson, Renê Junior, Régis, Zé Rafael (Allione) e Mendoza; Rodrigão. Técnico: Preto Casagrande.

São Paulo: Renan Ribeiro; Araruna, Éder Militão, Arboleda e Edimar (Júnior Tavares); Jucilei (Marcos Guilherme), Petros e Hernanes; Cueva, Marcinho (Brenner) e Lucas Pratto. Técnico: Dorival Jr.

Gols: Régis, aos 40, e Mendoza, aos 44 do primeiro tempo; Hernanes, aos 48 do primeiro tempo.

Árbitro: João Batista de Arruda (RJ)

Público: 24.517

Renda: 667.377,00

Cartões amarelos: Cueva e Marcinho, do São Paulo; Jean, Eduardo, Tiago e Régis, do Bahia.

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).