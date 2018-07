São Paulo perde para o Fluminense na estreia do técnico Doriva

Na estreia de Doriva como técnico o São Paulo continuou tão irregular e cheio de falhas na defesa como em partidas anteriores. O Fluminense foi mais competente e conseguiu fazer 2 a 0, nesta quarta-feira, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O tropeço impede o time do Morumbi de entrar provisoriamente no G-4 e não serve para compensar a crise política no clube.

O intervalo de dez dias na competição e a chegada do novo treinador para a vaga de Juan Carlos Osorio não trouxeram um resultado positivo. O São Paulo chegou à 10ª derrota em 30 rodadas, estacionou na 5ª posição e pode ver o Santos ampliar vantagem.

O ambiente conturbado no São Paulo pela renúncia do presidente Carlos Miguel Aidar teve uma breve pausa para ver a estreia de Doriva. Seis dias depois de chegar ao clube, o técnico se manteve fiel ao discurso da apresentação, ao escalar o time no 4-2-3-1 e sem jogadores em posições improvisadas.

O momento ruim pareceu ter abatido o time. Os jogadores em certos momentos pareceram nervosos. Só o São Paulo levou cartões amarelos no jogo. Com apenas dois desfalques, a formação contra o Fluminense é parecida com aquela que será força máxima, no entender do treinador. Somente Carlinhos e Michel Bastos devem completar os titulares.

O primeiro tempo de poucas chances de gol foi um jogo "enroscado", ruim de se ver. Os números de erros de passes e de impedimentos superaram a quantidade de lances de emoção. A bola ficou em disputas na intermediária em vez de dominada e trabalhada por quem sabia como criar.

O São Paulo contribuiu bastante para essa pasmaceira. O time teve mais posse de bola, mas pecava pela lentidão e pela falta de opções de jogo. Os volantes tentavam iniciar a saída para o ataque e encontravam as peças ofensivas marcadas. Então, tudo ficava travado.

Apenas dois lances destoaram e foram um oásis de futebol competente no primeiro tempo, ambos em cruzamentos na área. Rogério aproveitou uma sobra e rolou para Ganso chutar colocado e acertar o travessão.

Já aos 30 minutos, Gustavo Scarpa cobrou escanteio e Fred subiu livre de cabeça para abrir o placar. A defesa são-paulina vacilou e deixou sem marcação justamente o mais perigoso jogador adversário. Na saída para o intervalo, Luis Fabiano admitiu ter falhado no lance.

O começo do segundo tempo foi fatal para o São Paulo. Doriva mexeu no time, foi ousado demais e tirou o volante de marcação Hudson para colocar Wesley, que tem como característica ajudar o ataque. Quando o substituto tentava articular uma jogada, perdeu a bola, a equipe levou um rápido contra-ataque e Marcos Junior apareceu nas costas de Matheus Reis para abrir 2 a 0.

A desvantagem por dois gols motivou o São Paulo a ter mais lances de perigo. Luis Fabiano, de cabeça, e Pato, em chute cruzado, por muito pouco não conseguiram diminuir. O time rondou mais o gol de Diego Cavalieri, enquanto também deixou a defesa desprotegida e exposta às investidas do Fluminense.

Com as principais peças sem inspiração para jogar, o São Paulo ainda ouviu gritos de "olé" nos minutos finais e ainda escapou de levar o terceiro.

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Higor Leite, Gum, Marlon e Breno Lopes; Jean, Cícero, Gerson (Vinícius), Gustavo Scarpa e Marcos Junior (Osvaldo); Fred (Wellington Paulista). Técnico: Eduardo Baptista.

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Bruno, Rodrigo Caio, Lucão e Matheus Reis; Hudson (Wesley), Thiago Mendes (Daniel) e Ganso; Rogério (Centurión), Alexandre Pato e Luis Fabiano. Técnico: Doriva.

ÁRBITRO - Braulio Machado

CARTÕES AMARELOS - Hudson, Alexandre Pato, Ganso, Rodrigo Caio

GOLS - Fred, aos 30 minutos do 1º tempo, e Marcos Junior, aos 3 minutos do 2º tempo

PÚBLICO - 8.357 pagantes

RENDA - R$ 288.035,00.

LOCAL - Maracanã, Rio de Janeiro