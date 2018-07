São Paulo perde Rodrigo Caio para jogo decisivo do Brasileiro

O São Paulo terá um importante desfalque para a partida contra o Goiás, em Goiânia, no próximo domingo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Rodrigo Caio recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Figueirense e terá de cumprir suspensão no jogo que pode sacramentar a classificação da equipe tricolor para a Copa Libertadores do ano que vem.

Sem poder contar com seu principal zagueiro, o técnico Milton Cruz terá que quebrar a cabeça. Lucão, que foi bastante criticado na vitória sobre o Figueirense deve ser mantido, apesar do momento ruim e, ao seu lado, o treinador terá que escolher entre Edson Silva ou o garoto Lyanco. Luiz Eduardo e Breno estão machucados.

Rodrigo Caio lamentou o fato de não poder ajudar a equipe na decisiva partida pelo Brasileiro "Fico triste em não jogar o último jogo do ano. Eu estava segurando o cartão há cinco ou seis jogos, mas não deu. Importante é que o time ganhou e sei que quem jogar no meu lugar, vai dar conta do recado", disse o defensor, que apesar da lamentação pelo cartão, comemorou bastante a vitória sobre o Figueirense.

"Estamos de parabéns. Mesmo com as dificuldades, mostramos nossa força. Não importava jogar bem. O importante é ganhar. Se a gente tivesse jogado bem e perdido, teria ainda mais cobrança. Valeu pela luta", resumiu.

Com 59 pontos na tabela, o São Paulo abriu dois pontos do Internacional, que empatou com o Fluminense e depende apenas de suas forças para garantir a classificação no G4. Vale lembrar que se o Santos for campeão da Copa do Brasil e conseguir entrar no G4, o grupo dos classificados vira G5.