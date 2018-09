São Paulo perdeu apenas um dos últimos dez duelos com o Botafogo

O São Paulo visita o Botafogo no Engenhão, neste domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, levando um retrospecto recente de ampla superioridade sobre o adversário. Nos últimos dez encontros, perdeu apenas um.

A derrota aconteceu pelo Brasileirão de 2016, no Morumbi. O atacante Sassá, hoje no Cruzeiro, anotou o único gol da partida a favor dos botafoguenses. O volante Hudson foi titular do São Paulo naquele 14 de agosto. Sob comando interino de André Jardine, hoje em dia auxiliar de Diego Aguirre, a equipe foi a campo com: Denis; Buffarini, Lyanco, Maicon e Mena; João Schmidt, Hudson, Thiago Mendes e Cueva; Kelvin e Chávez.

Nesse período, os paulistas venceram seis vezes, incluindo o duelo pelo primeiro turno deste ano, que terminou em 3 a 2 para os anfitriões no Morumbi. Nenê, Diego Souza e Everton marcaram os gols são-paulinos. Léo Valencia e Rodrigo Pimpão descontaram para os cariocas.

O histórico do confronto, porém, é bem mais equilibrado do que os encontros recentes possam sugerir. De acordo com estatísticas do site oGol, houve 97 duelos, com 40 vitórias do São Paulo, 36 do Botafogo e 21 empates. Os paulistas marcaram 163 gols e sofreram 145.

Na atual edição do Brasileiro, uma distância de 19 pontos separa os adversários. O líder São Paulo tem 51, contra 32 do Botafogo, que é o 12º colocado na tabela.