São Paulo perto de anunciar novo patrocínio master para a camisa

O São Paulo deve anunciar nesta quarta-feira seu novo patrocinador master. Há mais de um mês o acordo já está selado, mas como não tinha sido assinado, a diretoria evitava comentar. Até porque também naquela época ainda não tinha ocorrido a eleição para presidente do clube.

Depois de Carlos Augusto Barros e Silva ser reeleito, as conversas foram retomadas e o Banco Intermedium chegou ao acerto, trazendo junto a MRV Engenharia, que é do mesmo grupo. A princípio o banco ficará no peito, local mais nobre da camisa, e a MRV deve ficar nas costas ou na omoplata.

Os valores são mantidos em segredo, mas especula-se que no total o São Paulo vai ganhar R$ 23 milhões por ano, sendo R$ 19 milhões pelo master e R$ 4 milhões pelo outro patrocínio. Atualmente, o São Paulo já recebe cerca de R$ 4,5 milhões por ano do Intermedium para expor sua marca nas costas do uniforme.

Rubens Menin, proprietário das empresas, usou as redes sociais para chamar a atenção dos fãs tricolores. "Acho que em breve a torcida do São Paulo vai ter uma boa notícia", escreveu. A princípio o clube não pretende fazer um evento para divulgar o novo patrocínio. A fase ruim da equipe está pesando nesta decisão.