São Paulo planeja apresentação de Daniel Alves aberta à torcida no Morumbi

Após anunciar a contratação de Daniel Alves na noite da última quinta-feira, o São Paulo agora planeja a apresentação do lateral-direito. A tendência é de que aconteça no meio da semana que vem, provavelmente na terça ou na quinta à noite, no Morumbi, com presença da torcida.

Daniel Alves ainda está em Fortaleza, onde passa férias. Ele deve chegar a São Paulo no fim de semana para iniciar exames e trabalhos no clube tricolor. O São Paulo só voltará a jogar no dia 10 de agosto, no Morumbi, porque a partida contra o Athletico-PR foi adiada.

O São Paulo trabalha para definir os detalhes da apresentação, como a entrada da torcida no estádio. O clube pensa na ideia de arrecadar alimentos não perecíveis. Como o Corinthians joga na quarta-feira contra o Goiás, em Itaquera, o evento tricolor deve acontecer na terça ou na quinta para não haver encontro de torcedores rivais na capital paulista.

O São Paulo fechou com Daniel Alves até o fim de 2022. Aos 36 anos, o lateral estava livre no mercado após o fim do seu vínculo com o Paris Saint-Germain, da França, em junho. O jogador usará a camisa 10 tricolor.