São Paulo planeja Luis Fabiano de volta logo após Copa do Mundo

O amistoso que o São Paulo fez na última sexta-feira à noite contra o Orlando City, em Orlando, nos Estados Unidos, fez uma vítima. O centroavante Luis Fabiano, que teve um primeiro semestre sem lesão, sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa direita na partida que terminou empatada em 0 a 0.

Apesar da lesão constatada nos exames feitos neste sábado, o departamento médico do São Paulo está otimista que possa contar com o jogador já na primeira partida depois da Copa do Mundo, dia 16 de julho, contra o Bahia, na retomada do Brasileirão.

"O Luis iniciou imediatamente após o jogo o tratamento fisioterápico e estamos otimistas na possibilidade de sua recuperação até o jogo contra o Bahia", afirmou o médico tricolor, José Sanchez.

Em boa fase, Luis Fabiano já marcou 15 gols na temporada. Ele só não atuou em três dos 30 jogos que o São Paulo fez em 2014, sendo poupado em dois deles - no outro, estava suspenso porque forçou o terceiro amarelo. O jogador ganhou a concorrência de Alan Kardec no elenco.