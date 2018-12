São Paulo planeja utilizar preparador físico no auxílio a Raí

O São Paulo ainda estuda se trará algum novo profissional para a vaga deixada por Ricardo Rocha, que se desligou do clube para acertar um acordo de assessoria ao Criciúma, ou vai aproveitar a experiência do preparador físico Carlinhos Neves, recém-contratado, para auxiliar Raí e o departamento de futebol nas decisões do dia a dia.

"A chegada do Carlinhos representa uma qualificação ainda maior da nossa comissão técnica, por toda a experiência que tem, pela excelência reconhecida na função e pela ligação que tem com o São Paulo. É uma pessoa da minha absoluta confiança, que tenho certeza que contribuirá muito no comando da nossa preparação", afirmou Raí, ao site oficial.

Neves é tido como alguém que conhece um pouco de tudo do clube, pelos anos vividos lá dentro. A primeira passagem dele pelo São Paulo foi entre 1999 e 2000. Na ocasião, o clube ganhou o título do Campeonato Paulista e a chegou à decisão da Copa do Brasil. Posteriormente, o profissional voltou em 2003 e fez parte de campanhas vitoriosas, como as do Mundial de Clubes, da Libertadores e do Paulistão de 2005, além do tricampeonato brasileiro (2006 a 2008).

Além dele e de Raí, continuariam auxiliando o departamento Lugano, que é superintendente de relações institucionais, um cargo mais burocrático, e Alexandre Pássaro, gerente de futebol e uma espécie de braço direito de Raí no clube.