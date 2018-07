São Paulo pode acertar com Pintado para a vaga de Milton Cruz

Campeão mundial de 1992 e bicampeão da Copa Libertadores como jogador pelo São Paulo, Pintado é a bola da vez para ser o novo analista de desempenho do clube paulista, assumindo o lugar de Milton Cruz, demitido depois de 22 anos na última quinta-feira. Atualmente, o ex-volante está comandando o Guarani na Série A2 do Campeonato Paulista.

O São Paulo está em busca justamente de um ex-jogador para fazer o elo entre diretoria, comissão técnica e elenco. Pela história que tem no clube e por ter desempenhado tal função no Cruz Azul-MEX por 18 meses, Pintado surgiu como principal alternativa.

Apesar de ter contrato com o Guarani até dezembro deste ano, Pintado pode comunicar sua saída após a partida desta sexta-feira, contra o Independente, no Brinco de Ouro da Princesa, pela 17.ª rodada da Série A2. Ele já disse que não quer falar nada "porque estou totalmente concentrado na busca pela classificação".

O presidente bugrino Horley Senna espera que o treinador fique no clube até o fim do Estadual. Mas as chances de o time chegar à segunda fase estão cada vez menores. Com 24 pontos, o Guarani é o nono colocado e está na briga por uma vaga nas quartas de final da Série A2.