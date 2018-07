São Paulo pode emprestar Clemente Rodriguez à Lusa

Clemente Rodriguez treina no CT de Cotia desde a eliminação para o Penapolense no Campeonato Paulista, em abril. O lateral foi mandado para o local onde as categorias de base treinam junto com Fabrício, que deixou o clube e foi para o Vasco. Segundo relatos dos funcionários, ele nunca atrasou um dia e cumpre as suas atividades rigorosamente.

Contratado com status de estrela e campeão da Copa Libertadores pelo Boca Juniors quando Ney Franco ainda era o técnico, Clemente Rodriguez foi a campo apenas três vezes pelo São Paulo. Expulso logo em sua estreia contra o Bahia, ele nunca teve prestígio com a atual comissão técnica, que em alguns momentos preferiu escalar Lucas Evangelista, meia de origem, improvisado na lateral.

Caso a negociação aconteça, o São Paulo deve pagar integralmente os R$ 130 mil de salário. Em grave crise financeira, a Portuguesa sofre para pagar o salário do seu elenco e não tem condições de arcar com vencimentos tão altos. A parceria não seria novidade: no ano passado, o time tricolor emprestou Cañete ao clube do Canindé, mas o argentino não vingou e foi devolvido.