São Paulo pode ser campeão brasileiro neste sábado, no Morumbi

O time sub-23 do São Paulo enfrenta o Internacional neste sábado, às 17h, no Morumbi, precisando apenas de um empate para confirmar o título inédito do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. A entrada é livre para a torcida tricolor pelo portão 5 (os torcedores da equipe gaúcha utilizarão o portão 15). O jogo também será transmitido pela CBFtv.

No primeiro confronto, disputado no Beira-Rio, os são-paulinos venceram por 1 a 0, gol do meio-campista Vinícius Garcia. A campanha da equipe até aqui teve 17 partidas, com 13 vitórias, três empates e apenas uma derrota. Foram 29 gols marcados e oito sofridos. O time tem a melhor defesa (0,47 gol sofridos por jogo), não é vazado há sete partidas e vem de oito vitórias consecutivas.

"A decisão está aberta, o Internacional é um time muito forte, que leva muito a sério essa competição. Será um jogo muito bom, estamos preparados para enfrentar uma grande partida e torcemos para que o torcedor possa vir nos prestigiar", disse o treinador tricolor, Marcos Vizolli, ao site oficial do clube.

Alguns jogadores que já treinam com o elenco profissional vêm sendo utilizados no torneio de Aspirantes, casos dos atacantes Brenner e Pedro Bortoluzo (este último é o vice-artilheiro do campeonato, com oito gols).