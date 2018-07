São Paulo pode ter a volta de quatro atletas contra o Fluminense

O dia da despedida do técnico Juan Carlos Osorio no São Paulo teve o retorno de quatro jogadores aos treinos. O atacante Luis Fabiano, os zagueiros Breno e Luiz Eduardo e o lateral-esquerdo Carlinhos participaram normalmente da atividade e podem estar à disposição para o próximo jogo do time, contra o Fluminense, no Rio, no dia 14, pelo Brasileirão.

Luis Fabiano treinou pela primeira vez com o grupo desde que se lesionou na vitória sobre o Vasco, pela Copa do Brasil. O atacante teve uma queda e sofreu uma trauma na articulação da costela com o esterno. Nesta quarta-feira, o jogador atuou em um trabalho de velocidade e de toque de bola em campo reduzido no CT da Barra Funda, atividade comandada pelo coordenador técnico Milton Cruz.

Carlinhos, livre de dores musculares, assim como Breno, tendinite no joelho direito, e Luiz Eduardo, edema ósseo no joelho esquerdo, também integraram o trabalho. O time vai aproveitar a interrupção no Brasileiro para a disputa das Eliminatórias como uma chance de recuperar atletas. Outro que pode retornar é o atacante Alan Kardec, que não atua desde o fim de março, foi submetido a uma cirurgia e agora cuida de recuperar a forma física.

O atacante Alexandre Pato foi desfalque do treino, por estar com uma indisposição, mas foi ao CT da Barra Funda. Já o meia Michel Bastos, ficou na academia para fazer reforço muscular.