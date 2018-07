São Paulo pode ter a volta de quatro jogadores contra o Fluminense O dia da despedida do técnico Juan Carlos Osorio no São Paulo teve o retorno de quatro jogadores aos treinos. O atacante Luis Fabiano, os zagueiros Breno e Luiz Eduardo e o lateral-esquerdo Carlinhos participaram normalmente da atividade e podem estar à disposição para o próximo jogo do time, contra o Fluminense, no Rio de Janeiro, no dia 14, pelo Brasileirão.