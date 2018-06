São Paulo pode ter até seis desfalques para 2º jogo da semi contra o Corinthians

O elenco do São Paulo se reapresentou nesta segunda, um dia após vencer o Corinthians por 1 a 0 no Morumbi. Enquanto os titulares no clássico fizeram treino regenerativo para minimizar o desgaste, os reservas foram a campo no CT da Barra Funda.

+ Raí sugere que Carille tentou criar clima tenso para volta em Itaquera

De olho no jogo da volta, na quarta, o técnico Diego Aguirre já começa a definir possíveis mudanças no time, que continuar bastante desfalcado para o duelo. O lateral esquerdo Edimar, recuperado de uma entorse no joelho direito, é a única possível novidade entre os atletas que estavam no Reffis. Se for relacionado, deve ficar no banco, reserva de Reinaldo.

A comissão não conta com outros cinco atletas: o volante Hudson, em recuperação de dores na coxa direita; Valdívia, com estiramento na coxa esquerda, e Anderson Martins, que trata dores na região cervical.

Os outros dois desfalques são Rodrigo Caio e Cueva, ambos concentrados com suas seleções para amistosos antes da Copa do Mundo. O zagueiro está em Berlim, onde a seleção brasileira joga contra a Alemanha nesta terça. O peruano está com sua seleção em Nova Jérsei, nos Estados Unidos, para enfrentar a Islândia.

Os dois jogadores de seleção são esperados no São Paulo na quinta, após o duelo contra o Corinthians. O time tricolor jogará por um empate na arena em Itaquera.