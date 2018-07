São Paulo pode ter Tigre ou Tolima na pré-Libertadores

SÃO PAULO - Na sexta-feira será realizado o sorteio dos grupos da Copa Libertadores e o São Paulo já sabe quem são os times que poderão ser seu adversário na fase preliminar da competição. Entre as 11 possibilidades, duas equipes geram mais curiosidade em um possível duelo: o Tigre, da Argentina, e o Tolima, da Colômbia.

O Tigre seria um rival bastante indigesto, até por toda a confusão que ocorreu na final da Copa Sul-Americana. Os dois times fizeram acusações mútuas e a situação se agravaria ainda mais porque, como é pré-Libertadores, o time argentino poderia jogar em seu estádio, que tem capacidade mais reduzida e não pôde ser usado na decisão - o jogo foi na Bombonera, em Buenos Aires.

O Tolima, outro adversário possível, ficou famoso por eliminar o Corinthians na mesma pré-Libertadores de 2011, quando colocou em dúvida todo o projeto do time do Parque São Jorge. Além destes dois, as outras equipes da competição que dá acesso à fase de grupos são: Grêmio (Brasil), Deportivo Iquique (Chile), Defensor (Uruguai), Deportivo Anzoátegui (Venezuela), León (México), Cesar Vallejo (Peru), LDU de Quito (Equador), Olimpia (Paraguai) e Oriente Petrolero ou Bolivar (Bolívia).

O regulamento da competição não impede que duas equipes do mesmo país se enfrentem na seletiva. Assim, o São Paulo também pode ser sorteado para enfrentar o Grêmio no evento que ocorre na sexta-feira em Luque, no Paraguai. Os seis confrontos definirão os times que entrarão na fase de grupos da Libertadores do próximo ano.