São Paulo pode ter três desfalques no ataque

O São Paulo pode ter até três desfalques no seu setor ofensivo para o jogo contra o Atlético Goianiense, domingo, no Estádio Serra Dourada, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Os atacantes Fernandão, Dagoberto e Ricardo Oliveira estão contundidos e não participaram do treino desta quinta-feira no CT da Barra Funda.

Fernandão está recuperado de dores lombares, mas está com uma tendinite no joelho direito, e ficou entregue ao departamento médico, assim como os outros jogadores. Dagoberto deixou o treino de quarta-feira antes do final por conta de um incômodo na coxa esquerda. Já Ricardo Oliveira reclama de dores no joelho esquerdo.

Com esses problemas, o técnico Paulo César Carpegiani aguarda uma definição dos médicos para escalar o São Paulo em Goiânia. O treinador já sabe que não poderá utilizar o volante Rodrigo Souto, com dores nas costas, e o zagueiro Miranda, com um trauma no joelho direito.