São Paulo pode vender promessa da base por R$ 25 milhões ao Barcelona

O São Paulo vendeu a opção de compra do atacante Gustavo Maia, promessa da base, por cerca R$ 5 milhões ao Barcelona. O clube espanhol tem a prioridade de comprar o jogador de 19 anos no meio desta temporada por aproximadamente R$ 20 milhões, totalizando uma negociação de R$ 25 milhões.

Gustavo Maia disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior no início deste ano. O atacante participou de sete jogos e marcou três gols. Pelo profissional, foi relacionado para a partida diante do Botafogo-SP neste Campeonato Paulista, quando o técnico Fernando Diniz poupou os jogadores por causa da disputa da Copa Libertadores.

Quem revelou a negociação com o Barcelona foi o gerente de futebol do São Paulo, Alexandre Pássaro, em entrevista à ESPN Brasil. "Vendemos uma opção de compra por cerca de R$ 5 milhões do Gustavo Maia, que jogou a Copinha com a gente, para que o Barcelona possa comprar no meio do ano, caso queira, por mais um valor fixado, totalizando aí cerca de R$ 25 milhões", afirmou o dirigente.

Alexandre Pássaro disse que o Barcelona tem a prioridade até o meio deste ano. "Vendemos só a opção. Se o Barcelona não exercer até 30 de junho, apenas vamos ganhar esse dinheiro. Não tem nenhum reflexo no clube, é mais uma dessa modalidade em que tentamos ganhar dinheiro sem que necessariamente tenha que perder o jogador naquele instante".

Gustavo Maia faz parte do elenco sub-20 do São Paulo e se preparava para a disputa do Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil da categoria. Com a pandemia do novo coronavírus, denominado Covid-19, o clube suspendeu os treinos no CT da base em Cotia (SP).