São Paulo poderá jogar no Recife com time titular 100% 'importado'

Conhecido ao longo dos anos por utilizar no time profissional muitas crias das suas categorias de base, o São Paulo poderá viver no próximo domingo, diante do Sport, no Recife, a inusitada situação de entrar em campo sem nenhum atleta formado nas divisões inferiores. Com a transferência de Éder Militão para o Porto-POR e a possível saída de Liziero para a volta de Jucilei ao 11 inicial, a equipe dirigida por Diego Aguirre deverá ter uma formação 100% "importada", ou seja, com peças trazidas de fora do clube.

Sidão; Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei e Hudson; Rojas, Nenê e Everton; Diego Souza. Nenhum integrante da provável escalação para a partida é "made in Cotia", como o clube costuma chamar as pratas da casa.

Não que o clube esteja mudando sua filosofia e abrindo mão dos talentos forjados dentro do Morumbi. Longe disso. Basta lembrar que, há pouco mais de uma semana, o São Paulo vencia o Cruzeiro em Belo Horizonte, em duelo dificílimo que ajudaria o time a chegar, dias depois, à liderança do Campeonato Brasileiro, com Luan e Liziero formando a dupla de volantes. Esses mesmos garotos estavam lado a lado em janeiro disputando a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Na última terça-feira, durante a inauguração do Caminho dos Ídolos do Morumbi, o coordenador de futebol, Ricardo Rocha, falou a respeito disso:

"Temos conversado nas reuniões uma coisa: vamos olhar a base. A nossa base é muito boa, tem bons jogadores. Raí e todo mundo têm conversado sobre isso. É claro tem algumas contratações que são pontuais, você tem de trazer. Caso do Éder Militão, você tinha de repor e nós conseguimos com um belo jogador", disse o dirigente, referindo-se a Bruno Peres, trazido da Roma-ITA.

Mesmo no elenco principal que trabalha diriamente no CT da Barra Funda, o que não falta é gente vinda da base: Rodrigo Caio (que era titular antes de sofrer lesão no pé esquerdo, em abril), Lucas Fernandes, Shaylon (que dividiu sua formação entre Chapecoense e São Paulo), Paulinho Boia, Araruna, Brenner, Liziero, Caíque e Lucas Perri, a maioria com participação nesta temporada.

Retorno. Aguirre ainda não sinalizou a equipe titular que encara o Sport, o que deverá começar a fazer a partir do treino desta manhã. Mas a tendência da volta de Jucilei ganha força por duas razões: primeiro, ele era o titular até se machucar, diante do Flamengo, no dia 18 de julho. Segundo, voltou a treinar normalmente, tanto que foi relacionado pela primeira vez, desde que se recuperou da lesão, no último domingo, na vitória sobre o Vasco.

O São Paulo lidera o Brasileirão com 35 pontos, um a mais em relação ao Flamengo. Confira aqui a tabela completa do torneio.