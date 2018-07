Em Porto Alegre, São Paulo põe à prova embalo pós-Copa contra o Grêmio

A pausa da Copa do Mundo parece não ter afetado o São Paulo. Mesmo com baixas no elenco, o time vem de duas vitórias, mantém um padrão de jogo e visita o Grêmio hoje, às 19h30, na arena rival, embalado na briga pelo Campeonato Brasileiro.

+ Relacionados: Aguirre deixa apenas quatro fora da lista no São Paulo

+ São Paulo apaga sina de 2017 e vira visitante indigesto no Brasileirão

+ Confira a classificação do Campeonato Brasileiro

Apesar de perder peças antes, durante de depois da parada – Marcos Guilherme era o único titular, mas também saíram Valdívia, Petros e Cueva, por exemplo –, o esquema do técnico Diego Aguirre não foi alterado.

Quem entrou deu conta do recado. “O time está muito bem entrosado, então você entra e se sente à vontade”, explica o volante Liziero, que tem substituído o lesionado Jucilei, outro desfalque que, até o momento, parece não fazer falta à equipe.

Em campo, o time conquistou duas vitórias em dois jogos complicados. Primeiro, bateu o líder Flamengo no Maracanã (1 a 0). Depois, despachou o arquirrival Corinthians (3 a 1) em atuação convincente.

Embalado por cinco jogos de invencibilidade, sendo quatro vitórias seguidas, o São Paulo é um dos melhores visitantes do campeonato. Perdeu apenas uma vez longe de casa, o que só aumenta a confiança para os próximos compromissos – depois do Grêmio em Porto Alegre, a equipe visita o Cruzeiro em Belo Horizonte, domingo.

“A gente vem jogando bem, conseguimos dois resultados bons que nos colocam na briga na parte de cima da tabela. Agora serão mais dois jogos e entraremos com a mesma mentalidade”, diz o zagueiro Arboleda.

Quem joga? Aguirre contará hoje com as voltas de Sidão e Everton, desfalques no clássico por suspensão. Militão, vendido anteontem ao Porto-POR, jogará pelo clube paulista até o dia 5 de agosto, portanto, será titular hoje.

Do outro lado, Renato Gaúcho fez mistério. A única certeza é a ausência de Bruno Cortez, ex-São Paulo, por lesão.

FICHA TÉCNICA

Grêmio: Marcelo Grohe; Léo Moura (Leonardo ou Madson), Geromel, Kannnemann e Marcelo Oliveira; Cícero, Maicon, Ramiro (Marinho), Luan e Everton; Jael. Técnico: Renato Gaúcho.

São Paulo: Sidão; Éder Militão, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Hudson, Liziero e Nenê; Rojas, Everton e Diego Souza. Técnico: Diego Aguirre.

Juiz: Grazianni Maciel Rocha (RJ).

Local: Arena do Grêmio.

Hora: 19h30.