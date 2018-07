São Paulo poupa cinco titulares contra o Botafogo

Ricardo Gomes confirmou o que vinha fazendo nos últimos treinos e decidiu poupar cinco titulares no domingo, na partida do São Paulo contra o Botafogo. O técnico está preocupado com o jogo de quarta-feira, diante do Cruzeiro, pela Copa Libertadores.

Depois de brilhar na quarta-feira, o atacante Fernandão ficará de fora do time no final de semana. Também não foram relacionados o atacante Dagoberto, o lateral-esquerdo Junior Cesar, o volante Rodrigo Souto e o meia Hernanes.

Assim, Ricardo Gomes relacionou jogadores que não vinham ganhando chances na equipe. Sem jogar há 14 jogos, o meia Sérgio Mota foi convocado, assim como o lateral-direito Adrian Gonzalez e o lateral-esquerdo Diogo, chamado pela primeira vez na temporada.

O zagueiro Miranda também não foi convocado para a partida. O jogador ainda se recupera da morte da irmã, no domingo passado. Renato Silva, Xandão e Alex são os zagueiros relacionados para o confronto.