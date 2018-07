São Paulo poupa só Denilson e Rhodolfo no clássico

Dessa forma o treinador muda a postura que teve contra a Ponte Preta, quando mandou a campo uma equipe recheada de reservas a Campinas e colocou Ganso para ganhar ritmo de jogo. Ney já havia acenado com a probabilidade de não poupar ninguém no duelo, que encerra a participação da equipe no Campeonato Brasileiro.

Até mesmo Luis Fabiano, que vive às turras com problemas físicos, está no grupo. O atacante foi o herói do jogo no primeiro turno ao marcar os dois gols que deram a vitória de virada por 2 a 1 no Pacaembu, interrompendo uma série de seis tropeços seguidos no estádio contra o arquirrival. Por sinal, o palco do confronto será o mesmo, mas com o São Paulo como mandante. Isso porque o Morumbi está alugado para o show da cantora Madonna no dia 4.

Confira a lista dos relacionados:

Goleiros: Rogério Ceni e Denis;

Zagueiros: Rafael Toloi, Edson Silva, João Filipe e Paulo Miranda;

Laterais: Douglas, Cortez e Lucas Farias;

Meio-campistas: Wellington, Jadson, Maicon, Casemiro, Paulo Henrique Ganso, Cañete e Cícero;

Atacantes: Luis Fabiano, Lucas, Osvaldo, Ademilson e Willian José.