São Paulo poupa titulares em duelo contra o Novorizontino

O técnico Rogério Ceni, do São Paulo, vai poupar algumas de suas estrelas para o duelo com o Novorizontino, neste sábado, às 19h30, em Novo Horizonte, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Jogadores como o goleiro Sidão, o meia Cueva e o lateral-esquerdo Junior Tavares não vão participar do confronto.

Outra ausência é o volante Cícero, que tomou o terceiro cartão amarelo contra o São Bento e vai cumprir suspensão automática. Ceni fechou os dois últimos treinos do time e não tornou pública sua escalação, exceto para o gol. "O Denis será o titular. Eu já tinha decidido isso. E o Renan Ribeiro vai ficar no banco", afirmou.

O treinador está preservando alguns jogadores já pensando na partida decisiva da próxima quarta-feira, contra o PSTC, pela Copa do Brasil, em Londrina, quando deve colocar em campo força máxima. Assim, é possível que no jogo deste sábado, em Novo Horizonte, ele use como titulares atletas que pouco atuaram na temporada.

Uma das novidades no grupo é o volante Jucilei, que apareceu nesta sexta-feira no Boletim Informativo Diário Confederação Brasileira de Futebol e viajou com o elenco. Ele não deve começar jogando, mas tem chance de entrar alguns minutos em campo para fazer sua estreia.

Um nome cotado para ganhar a vaga de Cueva é Lucas Fernandes, que está recuperado de uma grave lesão que o afastou do gramado por meses. No ataque, Gilberto sonha com uma chance. "Se eu tiver oportunidade de entrar, vou querer fazer meu máximo e deixar uma boa impressão. Queremos agradar ao técnico e aos torcedores para buscar a vitória", disse.

O Novorizontino vai enfrentar o São Paulo pressionado pela goleada sofrida diante do Red Bull Brasil, por 5 a 1, em Campinas, na quarta-feira passada. O time soma seis pontos, conquistados dentro de casa diante do São Bernardo e do Ituano, mas agora o desafio como mandante é mais complicado.

"É possível e nós temos obrigação de tentar. Mas teremos que correr muito" disse o técnico Júnior Rocha que espera a regularidade do time, que já perdeu três vezes e começa a se preocupar com o rebaixamento. É o vice-líder do Grupo C, atrás do Palmeiras, mas com seis gols marcados e dez sofridos - já o São Paulo lidera o Grupo B com dez pontos.

O último treino aconteceu no início da noite no Estádio Jorge Ismael de Biasi. A baixa do time vai ser o volante Henrique Santos, que recebeu o cartão vermelho contra o Red Bull Brasil. Éder é seu provável substituto, com Banguelê e até Caíque correndo por fora.

Além disso, o zagueiro Jéci sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa e está vetado pelo departamento médico. Para atuar ao lado de Guilherme Teixeira, há duas possibilidades: Vitor Tormena e Diego Sacoman. A dúvida vai ser sanada somente momentos antes do jogo.

FICHA TÉCNICA:

NOVORIZONTINO x SÃO PAULO

NOVORIZONTINO - Tom; Railan, Diego Sacoman, Guilherme Teixeira e João Lucas; Doriva, Éder e Fernando Gabriel; Alexandro, Cléo Silva e Everaldo. Técnico: Júnior Rocha.

SÃO PAULO: Denis; Bruno, Lugano, Breno e Buffarini; João Schmidt, Araruna e Lucas Fernandes; Neilton, Gilberto e Chávez (Luiz Araújo). Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Salim Fende Chávez.

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.