São Paulo precisa aceitar xingamentos, diz Luis Fabiano

SÃO PAULO - A má fase do São Paulo parece não ter fim e ganhou mais um capítulo neste sábado, com a sétima derrota consecutiva. O 2 a 0 diante do Cruzeiro, em pleno Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, deflagrou ainda mais uma crise que vem rondando o clube há algumas semanas. Foi também a décima partida consecutiva da equipe - contando a queda diante do Flamengo em amistoso - sem vitória.

Os jogadores não conseguiram explicar o momento. "Não sabemos o que está acontecendo. Temos de aceitar todas as críticas e xingamentos", disse Luis Fabiano, que foi substituído no segundo tempo. "Eu não pedi para sair. Sempre que o time está mal, eu sou vilão. Tenho 32 anos e já aguentei muita coisa. Vamos tentar ganhar uma partida. Quando isso acontecer, a confiança vai voltar".

Apesar da crise, o goleiro Rogério Ceni, o único poupado das críticas dos torcedores, acha que é cedo para falar em rebaixamento. "Não vou falar nisso na nona rodada do torneio. Temos de pensar em ganhar o jogo", resumiu.

Revoltados com a derrota, centenas de torcedores tentaram invadir o portão principal do Morumbi após o jogo. A Polícia Militar reforçou a segurança do lado interno. Só o apoio da cavalaria conseguiu acalmar a torcida que, com gritos ensandecidos, pedia a saída do presidente Juvenal Juvêncio e criticava o meia Paulo Henrique Ganso, o lateral Juan e o zagueiro Lúcio.

A revolta da torcida foi um desdobramento do protesto realizado antes da partida, que contou com cem torcedores. Embora o número de fãs não tenha sido significativo, a mensagem foi clara: os manifestantes consideram o presidente Juvenal Juvêncio como o principal responsável pela crise tricolor. Cartazes com os dizeres "Fora Juvenal", "Se Juvenal não renunciar, o São Paulo vai afundar" e até "Zé Cachaça" traduziam a insatisfação.

Os jogadores, no entanto, não foram poupados. Quando o ônibus da delegação chegou ao Morumbi, os torcedores gritaram "Queremos jogador", "Raça" e "Vamos jogar bola". O movimento realizado antes do jogo foi organizado nas redes sociais e, de acordo com seus organizadores, não tem ligação com as uniformizadas. "Já temos quase sete mil seguidores", comemora o publicitário Alfredo Mota, um dos criadores do protesto e que vestia uma camiseta "Fora Juvenal".