São Paulo precisa ser quase perfeito para igualar série do 1º turno

Mais do que os tropeços no início do returno do Campeonato Brasileiro, o que preocupa a torcida do São Paulo é pensar que, para repetir a sequência do primeiro turno que o colocou na briga pelo título, o time de Diego Aguirre precisará ser quase perfeito daqui até a última rodada da competição. Afinal, derrotou dez dos 13 adversários que terá pela frente.

A série com absurdos 79% de aproveitamento contou com vitórias sobre Corinthians, Flamengo e Cruzeiro, entre outros. Os únicos tropeços foram as derrotas para Palmeiras e Grêmio, além do empate com o Internacional, seu rival direto no momento pela liderança.

Confira como foi a trajetória tricolor no primeiro turno contra os mesmos oponentes que vai enfrentar a partir de sábado, quando recebe o América-MG no Morumbi:

27/5 - América-MG 1 x 3 São Paulo

30/5 - São Paulo 3 x 2 Botafogo

2/6 - Palmeiras 3 x 1 São Paulo

5/6 - São Paulo 0 x 0 Internacional

9/6 - Atlético-PR 0 x 1 São Paulo

12/6 - São Paulo 3 x 0 Vitória

--------------------------------------- (pausa para a Copa do Mundo da Rússia)

18/7 - Flamengo 0 x 1 São Paulo

21/7 - São Paulo 3 x 1 Corinthians

26/7 - Grêmio 2 x 1 São Paulo

29/7 - Cruzeiro 0 x 2 São Paulo

5/8 - São Paulo 2 x 1 Vasco

12/8 - Sport 1 x 3 São Paulo

19/8 - São Paulo 2 x 0 Chapecoense

Se conseguir o feito de ao menos repetir o aproveitamento obtido no primeiro turno nessa mesma sequência, o São Paulo vai somar 31 pontos aos 50 já conquistados, alcançando 81 . Desde 2006, quando o Brasileirão de pontos corridos passou a ser disputado por 20 clubes, nunca um campeão precisou de mais do que isso para ser coroado. Veja:

2017 - Corinthians: 72

2016 - Palmeiras: 80

2015 - Corinthians: 81

2014 - Cruzeiro: 80

2013 - Cruzeiro: 76

2012 - Fluminense: 77

2011 - Corinthians: 71

2010 - Fluminense: 71

2009 - Flamengo: 67

2008 - São Paulo: 75

2007 - São Paulo: 77

2006 - São Paulo: 78

De folga nesta terça-feira, o elenco tricolor se reapresenta no CT da Barra Funda na quarta, de olho no compromisso com os mineiros.