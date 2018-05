São Paulo prega respeito ao Corinthians para decisão da Copa do Brasil Sub-20

O técnico Orlando Ribeiro, do time Sub-20 do São Paulo, diz que espera um duelo difícil neste sábado diante do Corinthians pela primeira partida da final da Copa do Brasil da categoria. Os tricolores vão em busca do tricampeonato.

“Espero um jogo difícil, jogos de detalhes, e estamos fazendo de tudo para os meninos ficarem atentos para a gente se dar bem", afirma o treinador. "Corinthians é uma equipe forte fisicamente e taticamente muito aplicada, não está na final por acaso, mas por merecimento e vamos ter que tomar muito cuidado com eles."

Ribeiro assumiu a equipe depois que André Jardine foi promovido para auxiliar técnico do time principal na Barra Funda. Esta é a primeira decisão dos meninos de Cotia com o novo comandante.

As equipes duelam às 10h45 na Arena Corinthians. O jogo de volta está marcado para o sábado que vem, também às 10h45, no Morumbi. O treinador não esconde a ansiedade para os duelos decisivos.

"O friozinho na barriga faz parte da competição, do que escolhemos para fazer, então na medida que vai chegando vamos aprendendo a controlar cada vez mais", analisa.

Atletas que estarão na final do torneio, como Helinho, Igor Gomes e Walce, são destaques da equipe e apontados como futuros nomes para pintar na Barra Funda com o time de Diego Aguirre. O treinador uruguaio levará treinos para Cotia durante a Copa do Mundo para se aproximar da base do São Paulo.