São Paulo prepara dupla de armadores com passagens pela seleção brasileira

SÃO PAULO - O setor de armação do São Paulo pode reeditar em 2013 uma dupla que já jogou junta na seleção brasileira. Jadson e Paulo Henrique Ganso atuaram pela primeira vez diante de um adversário nesta quinta-feira, em um jogo treino contra o time reserva do Guarani.

A formação pode ser a titular no ano que vem com a saída de Lucas para o PSG, da França. Foi no lugar do garoto de 20 anos que o técnico Ney Franco escalou Ganso para a atividade. Com isso, o time mudou o esquema tático do 4-3-3 para 4-4-2. O meia atuou por apenas 35 minutos e teve atuação discreta, com pouca movimentação e restrito a dar passes de primeira.

"Já nos conhecíamos da Seleção e hoje pudemos voltar a fazer algumas jogadas juntos. Foi bom e com certeza vai ficar melhor a cada treino e a cada jogo. Nosso time ganha muita qualidade", ressaltou o meia Jadson, colega de Ganso na disputa da Copa América de 2011.

"Feliz demais por poder participar do jogo treino e me sentir bem e com confiança para a estreia", comentou Ganso no seu Twitter. O jogador entre em campo pelo primeira vez com a camisa do São Paulo neste domingo, contra o Náutico, no Morumbi.