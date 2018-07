São Paulo prepara festa em jogo de estreia de Ganso

SÃO PAULO - Por mais que o São Paulo negue, o objetivo principal do jogo deste domingo, às 17 horas, no estádio do Morumbi, em São Paulo, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro, não é simplesmente vencer o Náutico e encaminhar a classificação para a Copa Libertadores. A motivação maior é a estreia de Paulo Henrique Ganso.

O meia entrará no segundo tempo e, com isso, vai fazer um teste real das suas condições físicas - desde o início de setembro ele se recupera de uma lesão na coxa esquerda. A prova maior de que as atenções estarão voltadas para ele é a promessa de público recorde do Brasileirão para acompanhar a partida. A diretoria reduziu o preço dos ingressos pela metade e espera receber mais de 54 mil torcedores, número que foi alcançado na partida contra o Fluminense, há duas semanas.

O técnico Ney Franco garantiu que vai colocar Paulo Henrique Ganso somente quando achar que for viável e diz ainda não ter escolhido quem será substituído para dar lugar ao craque. "A história do jogo é que vai definir o lugar de quem é que ele vai entrar. Não existe planejamento para isso. Posso colocar o Ganso centralizado ou ao lado do Jadson (o outro meia do time), que sabe trabalhar também pelas laterais do campo", explicou.

Ney Franco trabalha com três possibilidades de posição para Paulo Henrique Ganso. Fora o lugar de Jadson, ele estuda tirar o atacante Osvaldo ou até mesmo Lucas, que já deu vaga ao ex-santista em um jogo-treino na última quinta-feira, já que no dia anterior havia defendido a seleção brasileira em amistoso nos Estados Unidos.

O treinador disse ser impossível precisar por quanto tempo o estreante ficará em campo. "Ele está sendo preparado para a próxima temporada", afirmou. A ideia é que o time titular não sofra alterações nas próximas rodadas caso Paulo Henrique Ganso se destaque neste domingo, mas o planejamento pode mudar conforme a sua evolução.

O fato é que reforço que custou R$ 23,9 milhões ao São Paulo tem presença garantida mesmo que o time esteja perdendo. A atmosfera no estádio será amplamente favorável. Fora a presença da torcida, a equipe tem como meta a classificação para a Libertadores, que está perto de ser concretizada. Matematicamente faltam quatro pontos para garantir a vaga, mas neste domingo mesmo tudo pode se resolver. Basta uma vitória no Morumbi e que o Botafogo não vença o Sport, no Recife.

MARCAÇÃO ADIANTADA. No caminho disso tudo está o Náutico, clube que tem a pior campanha como visitante do Brasileirão e jamais derrotou o São Paulo no Morumbi. Com 45 pontos, a equipe pernambucana está praticamente livre do rebaixamento para a Série B.

A grande preocupação de Ney Franco é com a velocidade do adversário, especialmente o atacante Kieza, artilheiro da equipe no Brasileirão, com 13 gols. Para isso, o treinador armou no último treino aberto aos jornalistas uma marcação mais adiantada, já na saída de bola do adversário. "Estamos estudando o jogo do Náutico com o Santos, em que eles atuaram muito bem fora de casa", explicou. Na ocasião a equipe empatou por 0 a 0, na Vila Belmiro, e conseguiu armar uma retranca capaz de anular o atacante Neymar.

Neste domingo, o São Paulo vai a campo com força total. O volante Wellington cumpriu suspensão e volta ao time, assim como o lateral-direito Paulo Miranda, recuperado de um entorse no tornozelo esquerdo. Para completar a tarde de festa no Morumbi, falta apenas a vitória.

SÃO PAULO x NÁUTICO

São Paulo: Rogério Ceni; Paulo Miranda, Rafael Toloi, Rodholfo e Cortez; Denílson, Wellington, Jadson e Lucas; Osvaldo e Luís Fabiano. Técnico: Ney Franco.

Náutico: Felipe; Patric, Jean Rolt, Alemão e Douglas Santos; Alison, Josa, Souza e Rhayner; Rogério e Kieza. Técnico: Alexandre Gallo.

Árbitro: Wagner Reway (MT)

Local: Morumbi (São Paulo-SP)

Horário: 17h