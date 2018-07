São Paulo prepara volta de Luis Fabiano para jogo com o Danubio

O São Paulo prepara o retorno do atacante Luis Fabiano para a partida contra o Danubio, na próxima semana, e nesta quinta-feira o jogador avançou na recuperação de uma contratura na coxa esquerda. Pela primeira vez o centroavante foi a campo para uma atividade e correu no gramado do CT da Barra Funda. Ainda assim ele não tem chance de enfrentar o Red Bull, sábado, pelo Campeonato Paulista.

O jogador foi desfalque nos últimos seis jogos do São Paulo. A comissão técnica espera que Luis Fabiano esteja recuperado para a partida em Montevidéu, válida pela penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores.

Como Alan Kardec passou por uma cirurgia no joelho direito e só deve voltar em outubro, o retorno do atacante é fundamental para recompor as opções do time para o setor, já que Ewandro, de 19 anos, está em compromisso com a seleção brasileira sub-20 e também será desfalque.

Luis Fabiano correu pelo gramado antes do treino começar. Quando os demais companheiros iniciaram a atividade, o jogador foi para a academia continuar o trabalho de reforço muscular. Na atividade no campo, o volante Souza voltou a treinar com bola e mostrou que está recuperado de dores no joelho direito. O problema tirou o jogador da partida contra a Portuguesa, na última quarta-feira, e a tendência é que ele seja titular na partida de sábado, no Morumbi.