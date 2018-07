São Paulo pressiona, mas perde mais uma na Arena da Baixada

Não foi desta vez que o São Paulo conseguiu vencer na Arena da Baixada. O time insistiu o jogo inteiro, mas acabou superado pelo Atlético-PR por 1 a 0, em Curitiba, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, e acumula 12 derrotas e cinco empates no estádio. Para piorar, foi o quarto duelo seguido no torneio sem vitória.

O gol relâmpago sofrido logo aos 3 minutos tornou o que já era difícil para o São Paulo ainda mais complicado. No escanteio cobrado, Militão deixou Wanderson receber sozinho e o zagueiro conseguiu tocar para o gol de Renan Ribeiro, abrindo o marcador. Com a vantagem, o time da casa recuou e passou a se defender e apostar nos contra-ataques.

O São Paulo então tratou de tentar achar um jeito de furar o bloqueio rival. Ceni mexeu um pouco no jeito do time jogar, manteve a posse de bola, mas mesmo assim era difícil levar perigo. Cueva teve duas chances. Na primeira, chutou e a zaga do Furacão tirou antes que entrasse no gol. Na outra mandou longe.

Pouco depois, Marcinho cruzou da esquerda e Jucilei cabeceou, mas a bola foi para fora. O Atlético-PR estava satisfeito com o resultado e pouco atacava. Teve uma boa chance com Douglas Coutinho, que mandou para o gol, mas Renan Ribeiro espalmou. E no final do período quase fez o segundo quando Lugano recuou mal, tirou Renan Ribeiro da jogada, mas a bola foi para fora.

Na etapa final, Ceni colocou o São Paulo mais à frente, sacando Cícero da equipe e colocando o estreante Denilson, que veio do Avaí. E o atacante apresentou seu cartão de visitas logo aos 2 minutos, quando chutou da entrada da área e o goleiro do Atlético-PR segurou com tranquilidade.

O São Paulo insistiu, pressionou, mas tinha dificuldade de entrar na área e mandar para o gol. Cueva fez linda jogada, mas chutou fraco. Denilson também teve outra chance, mas não acertou. E aos 30 Ceni colocou outro estreante, Brenner, de apenas 17 anos, artilheiro nas categorias de base e tendo sua primeira chance no profissional.

Com cinco atacantes em campo, o São Paulo insistiu em busca do empate. Foi para cima de tudo quanto é jeito e até o zagueiro Lugano virou atacante, para tentar levar vantagem no jogo aéreo. Mas a defesa paranaense estava bem postada e conseguiu tirar todos os lances pelo alto. Nos acréscimos, Wellington Nem mandou para fora o que seria o gol de empate. No fim, vitória do Atlético-PR e tabu mantido.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR 1 x 0 SÃO PAULO

ATLÉTICO-PR: Weverton; Jonathan, Wanderson, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Matheus Rossetto (Carlos Alberto), Lucho González (Deivid), Nikão e Douglas Coutinho; Grafite (Pablo). Técnico: Eduardo Baptista.

SÃO PAULO: Renan Ribeiro; Éder Militão (Wellington Nem), Lugano e Rodrigo Caio; Thiago Mendes, Jucilei, Cícero (Denilson) e Júnior Tavares; Marcinho, Pratto e Cueva (Brenner). Técnico: Rogério Ceni.

Gol: Wanderson, aos 3 minutos do 1º tempo.

Juiz: Wagner Magalhães (RJ).

Cartões amarelos: Jonathan (3º), Sidcley, Pablo, Pratto, Lugano, Wellington Nem.

Renda: R$ 456.090,00.

Público: 19.150 pagantes.

Local: Arena da Baixada, em Curitiba.