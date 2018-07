São Paulo prevê Coritiba ofensivo no Couto Pereira

O elenco acredita que a necessidade de somar pontos para sair da zona de rebaixamento - o Coritiba é o 18º colocado do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos - fará os paranaenses esquecerem o excesso de cautela e partirem para cima desde o começo.

"Às vezes são jogos até mais difíceis, contra o São Paulo as equipes sempre se doam mais. Sabemos que vamos encontrar um Coritiba que vai jogar para a vitória e não podemos deixar cair o ritmo. Estamos confiantes, mas não podemos deixar isso ir para o lado negativo e deixar que a gente se desconcentre e perca a atenção", afirmou Michel Bastos.

O São Paulo manterá a receita dos últimos jogos e não mudará sua forma de jogar. Apesar de não contar com Kaká, suspenso, a equipe mais uma vez apostará no controle da bola e na movimentação intensa dos seus jogadores para surpreender os donos da casa. Foi dessa forma que o time enfileirou uma série de nove jogos invicto (sete vitórias e dois empates) e encostou no líder Cruzeiro - quatro pontos separam os mineiros do paulistas, vice-líderes (46 a 42).

"O jogo com o Cruzeiro passou, então se não fizermos nosso trabalho não vamos conseguir nos aproximar deles. Eles têm dois jogos em casa e nós dois fora. Sabemos que precisamos fazer o nosso papel, e isso é conquistar os três pontos em Curitiba", concluiu Michel Bastos.