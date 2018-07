São Paulo prevê série complicada contra 'equipes pequenas'

Chapecoense, Criciúma, Goiás e Vitória. Em tese, compromissos que poderiam garantir pontos para o São Paulo, mas no primeiro turno, os adversários endureceram e o time paulista conquistou apenas quatro dos 12 disputados. Até hoje a torcida lamenta os tropeços.

Tentando se aproximar do Cruzeiro na reta final, os jogadores esperam que, desta vez, a sorte da equipe mude e os pontos cheguem em abundância. Com sete de diferença para o líder, o São Paulo sabe que não pode vacilar se quiser continuar sonhando com o heptacampeonato.

"Complicado falar o porquê, mas todos os jogos serão difíceis porque todo mundo tem um objetivo; uns querem fugir do rebaixamento, outros pensam no título e na Sul-Americana. A Chapecoense sabe jogar bem em sua casa, tem uma boa defesa e um contra-ataque forte. Não podemos dar chances a eles", afirmou Rafael Toloi.

Para o defensor, no entanto, o São Paulo não deve pensar apenas pensar no G-4 e ainda precisa brigar para ser campeão. Segundo Toloi, o time ainda tem condições de superar o Cruzeiro mesmo com apenas nove rodadas restantes.

"Nosso objetivo é ser campeão, nós trabalhamos com a ideia de sermos campeões. Mas precisamos fazer nossa parte, manter a pegada e pensar apenas na próxima partida", concluiu.