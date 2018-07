São Paulo procura interessados por Cortez; Botafogo quer

Contratado por R$ 7 milhões em 2012, o lateral-esquerdo Cortez não será aproveitado pelo São Paulo no ano que vem e o clube já procura interessados. Um dos prováveis destinos é o Botafogo, onde o jogador ganhou projeção nacional.

O clube carioca manifestou interesse em contar com o jogador na próxima temporada e já fez os primeiros contatos com o Tricolor para saber a disponibilidade em emprestá-lo.

Como não será utilizado por Muricy, a diretoria não colocará obstáculos para o acerto e restará, portanto, o Botafogo equacionar o salário do atleta ao teto do clube, na casa dos R$ 50 mil. Cortez recebe o triplo disso no Tricolor.

Cortez defendeu o Criciúma na última temporada e acabou rebaixado para a Série B com a equipe catarinense. O jogador chegou a ser emprestado para o Benfica, mas o desempenho foi tão ruim que os portugueses o devolveram ao São Paulo antes do término do vínculo e continuaram pagando seu salário. O lateral, que já chegou a defender a seleção, vê com bons olhos a possibilidade de voltar ao Rio.

Outro que será repassado a interessados é o argentino Marcelo Cañete, que terminou 2014 defendendo o Náutico sem empolgar – o que tem sido uma constante em sua passagem pelo Brasil. Mesmo precisando de pelo menos mais um meia, Muricy não dará nova chance ao meia.