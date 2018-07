São Paulo procura zagueiro e vê problemas para contratar Dória

Ainda procurando um zagueiro, o São Paulo dificilmente conseguirá acertar com Dória, atualmente no Olympique de Marselha. Os franceses preferem emprestá-lo para um outro clube europeu para que ele se adapte ao continente ao invés de recolocá-lo no Brasil.

O São Paulo quer um defensor e um atacante de velocidade para fechar o elenco. A diretoria espera um posicionamento do Dínamo de Kiev, da Ucrânia, para fechar com Dudu, ex-Grêmio e também na mira do Corinthians; caso o negócio não saia, Wellington Nem será procurado pelo clube, mas o time tricolor pode ter a concorrência do futebol chinês pelo atleta.