São Paulo produz documentário em homenagem a Diego Lugano

Diego Lugano fez sua última partida como atleta do São Paulo neste ano e, em homenagem ao ídolo uruguaio, o clube produziu um documentário em longa-metragem com depoimentos e histórias do zagueiro, principalmente em sua segunda passagem pelo time tricolor, quando retornou em 2016 para ser um dos principais alicerces nos vestiários.

+ Lugano diz adeus no São Paulo, mas pode ser apenas um 'até logo'

Don Diego: Carne, Osso e Coração será lançado pela SPFC TV na próxima quinta-feira, com transmissão ao vivo no Youtube, e ficará disponível gratuitamente na plataforma depois da primeira exibição. De acordo com o clube, a produção traz imagens inéditas de Lugano no São Paulo em 2017, incluindo os bastidores de sua despedida, no dia 3 de dezembro, contra o Bahia, no Morumbi. O documentário traz depoimentos de companheiros da equipe, comissão técnica e diretoria, além do próprio Lugano.

"Essa identificação não é tão racional. É muito passional", explica o zagueiro, no trailer do documentário, lançado nesta sexta. "Acho que você vira referência, vira ídolo, ainda que seja uma palavara que eu não goste muito de usar, não pelo que você conquistou, mas sim pelo que você transmitiu. Muitos conquistam coisas, mas quem vira referência ou ídolo, é principalmente por atitudes."

Lugano fez 213 partidas com a camisa do São Paulo e foi o quinto estrangeiro que mais atuou, atrás de Poy, Darío Pereyra, Pedro Rocha e Forlán. Em suas duas passagens, conquistou Campeonato Paulista, Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Campeonato Brasileiro e neste ano a Florida Cup.