São Paulo projeta decisão com o Inter por vaga direta na fase de grupos da Libertadores

O São Paulo projeta uma decisão contra o Internacional na quarta-feira. As duas equipes se enfrentam no Morumbi e, caso o tricolor vença, garantirá a vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores do próximo ano. Até por isso, o recado da diretoria e do técnico Fernando Diniz já foi dado aos jogadores.

"Em um time como o São Paulo quase sempre tem pressão. É um clube e torcida apaixonados por Libertadores. Então tem pressão para classificar direto. Temos uma decisão contra o Inter na quarta-feira. O pensamento de todos é buscar essa vaga direta. Para quarta é fazer um jogo mais competitivo e de mais efetividade", disse.

O time perdeu para o Grêmio no domingo por 3 a 0, mas com o tropeço do Corinthians na rodada, o Internacional passou a ser o adversário mais próximo na tabela de classificação, três pontos atrás. Como o São Paulo vai enfrentar a equipe gaúcho no confronto direto, a vaga sairá em caso de vitória e, se houver empate, a diferença se mantém.

A busca por uma vaga na fase de grupos se tornou muito importante nesta temporada porque em 2019 o São Paulo disputou a Pré-Libertadores e acabou sendo eliminado pelo Talleres, da Argentina. Essa situação colocou pressão no time desde os primeiros meses do ano e a temporada acabou sendo marcada por essa eliminação.

Para o experiente lateral-direito Juanfran, a equipe está pronto para esse jogo decisivo, mesmo após perder para o Grêmio em Porto Alegre. "Está faltando efetividade o ano todo, não só contra o Grêmio. Quarta é uma final para nós. Se ganhamos asseguramos a vaga na Libertadores. Estou convencido de que vamos ganhar e fazer um grande jogo", avisou o defensor.