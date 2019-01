São Paulo projeta estreia do 'novo' Morumbi apenas na Libertadores

A torcida do São Paulo terá de esperar por mais um mês praticamente para ver um jogo no Morumbi. Passando por reformas, o estádio deverá receber a primeira partida da temporada 2019 no dia 13 de fevereiro, quando a equipe enfrenta o Talleres pelo duelo de volta da segunda fase da Libertadores – o confronto de ida, na Argentina, está marcado para o dia 6.

E mesmo assim, a casa não estará 100% pronta. Há três intervenções principais em curso: reforma dos vestiários e do túnel de acesso ao campo, instalação de dois telões, além da troca dos refletores, que passarão a ter lâmpadas de LED, mais econômicas e de maior duração.

De todas, apenas a primeira estará pronta, segundo o cronograma do clube. Até então, os clubes acessavam o gramado por túneis diferentes, com três metros de largura cada, que desembocavam atrás de um dos gols. Com as mudanças, um único túnel com nove metros de largura sairá no mesmo lugar. Já os vestiários serão modernizados e ampliados: de 120 para 210 metros quadrados.

Já as lâmpadas de LED e os telões demorarão mais para serem instalados devido a atrasos com importação. Os refletores já se encontram no Brasil e deverão ser trocados em fevereiro. Os dois monitores gigantes, que serão pendurados sob as chamadas "canoas", como são conhecidas as estruturas de iluminação do Morumbi, estão previstos para serem colocados em março ou, no mais tardar, abril.

No Campeonato Paulista, o clube reservou o Pacaembu para disputar seus três primeiros compromissos como mandante: Mirassol, neste sábado, pela primeira rodada, Guarani, dia 31, pela quarta rodada, e São Bento, dia 3 de fevereiro, pela quinta. A estreia em seu estádio na competição deverá ocorrer apenas na oitava jornada, contra o Red Bull, em 24 de fevereiro.

Vale lembrar que neste ano o Morumbi será, ao lado da Arena Corinthians, um dos palcos da cidade que vai sediar confrontos da Copa América. Três partidas acontecerão na casa tricolor, incluindo a abertura do torneio, com a seleção brasileira em campo.