São Paulo promete conversa com Luis Fabiano após nova expulsão SÃO PAULO - A expulsão de Luis Fabiano neste domingo, diante do Atlético-MG, por reclamação, irritou a todos no São Paulo. A repetição de situações em que ele perde a cabeça tem desagrado dirigentes e o técnico Emerson Leão. Para que isso não se repita, o vice-presidente de futebol do clube, João Paulo de Jesus Lopes, prometeu conversar com o atacante e deve exigir uma nova postura.