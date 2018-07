São Paulo promete estar pronto para semana de decisões

Um mês depois de começar a pré-temporada o São Paulo vai ter nesta semana dois testes complicados para provar a força da reformulação planejada para 2016. Na quarta-feira o time recebe no Pacaembu o Cesar Vallejo, pela Copa Libertadores, para tentar confirmar a sua vaga na fase de grupos da competição. Quatro dias depois a equipe vai disputar o primeiro clássico do ano, contra o Corinthians, fora de casa.

Ainda invicto depois de três partidas oficiais no ano, o elenco tenta se entrosar e promete atuações melhores nos próximos compromissos. "Não conseguimos matar o jogo (de ida) contra o Cesar Vallejo. Contra o Água Santa criamos e matamos o jogo. É isso que precisamos fazer na quarta-feira", disse o meia Ganso em referência ao empate em 1 a 1 com o time peruano em Trujillo, na semana passada.

No último sábado, na goleada por 4 a 0 sobre o Água Santa, pelo Campeonato Paulista, Ganso entrou no segundo tempo e ajudou a equipe a marcar três gols na etapa final. Essa produção ofensiva fez o meia destacar que o São Paulo tem se empenhado para aprimorar a construção de jogadas e demonstrado intensidade para criar e pressionar os adversários. Na quarta, mesmo um empate sem gols já garante a classificação.

"Vamos jogar a partida mais importante do ano até agora na quarta-feira", definiu o técnico Edgardo Bauza. O argentino bicampeão da Libertadores até poupou titulares na partida de sábado para descansar alguns jogadores. "Na verdade ainda não penso no Corinthians. Depois da partida da Libertadores vamos trabalhar e ver qual equipe vai jogar. Será um clássico ótimo para medir forças", completou.

O encontro no domingo será o retorno do São Paulo ao estádio do rival, onde perdeu nas três vezes em que atuou, sendo que na última delas, em novembro, foi goleado pelo time reserva do Corinthians por 6 a 1. O resultado motivou o presidente do clube do Morumbi, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, a convocar uma entrevista coletiva no dia seguinte para antecipar promessas de reformulação para a temporada seguinte.

Depois do Corinthians o São Paulo pode ter ainda um novo compromisso importante. Caso passe pelo Cesar Vallejo, na outra quarta-feira o time vai ter partida pela fase de grupos da Libertadores. A tabela prevê o jogo contra o The Strongest, da Bolívia, no dia 17, também no Pacaembu.