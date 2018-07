São Paulo promete foco para melhorar como mandante em semana decisiva

Nas últimas três partidas em casa no Campeonato Brasileiro, o São Paulo empatou uma (Chapecoense) e perdeu duas (Atlético Mineiro e Botafogo). E essa dificuldade em fazer prevalecer o mando, segundo o goleiro Denis, pode ser decisiva no atual momento da temporada.

Na quarta-feira, a equipe enfrenta o Juventude pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Morumbi. Assim, confirmar o mando será fundamental para as pretensões do time de conquistar o torneio pela primeira vez. O mesmo vale ao domingo, quando recebe o Coritiba pelo Brasileirão: a equipe precisa vencer para começar a deixar o meio da tabela e diminuir a distância ao G4.

"O Brasileirão está embolado, nossa equipe precisa vencer o mais rápido possível pra brigar lá em cima. O próximo jogo em casa é importante, perdemos muitos pontos em casa e precisamos focar nesse jogo", pediu o goleiro. "E queremos estrear com o pé direito na Copa do Brasil, então vamos com tudo para conquistar essas vitórias."

Denis analisou ainda sua atuação no empate com o Internacional, domingo, por 1 a 1, pelo Brasileirão. E, embora tenha aprovado o desempenho, ele lamentou o resultado obtido em Porto Alegre. "Estou feliz pelo que fiz, teve um lance do Ariel, depois o escanteio com o Paulão, depois um outro chute que espalmei, a bola que bateu no travessão. Foi uma sequência muito boa de defesas, mas sinceramente estou chateado pelo resultado."

Com o empate obtido neste domingo, o São Paulo alcançou os 27 pontos e está apenas em 11º. O Santos, em quarto, tem 36 pontos.